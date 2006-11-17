Скончался знаменитый экономист, лауреат Нобелевской премии (фото)

Скончался знаменитый американский экономист Милтон Фридман (Milton Friedman) - лауреат Нобелевской премии 1976 года.

Фридман, сообщает Reuters, умер в четверг утром в возрасте 94 лет от сердечной недостаточности в одной из больниц Сан-Франциско.

Милтон Фридман считался одним из основателей так называемой "чикагской школы" в экономике. В своем программном труде "Капитализм и свобода", изданном в 1962 году, Фридман обосновал необходимость сократить до минимума вмешательство государства в рыночную экономику. Попытки государства симулировать потребительский спрос и создать новые рабочие места, указывал Фридман, ведут лишь к росту инфляции и ослаблению экономики. Фридман также был сторонником монетаризма, отстаивающим необходимость жесткого контроля за денежной массой на рынке.

В числе сторонников экономических идей Фридмана, сообщает Reuters, в разное время были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент США Рональд Рейган. Пропагандируемый Фридманом принцип был принят на вооружение Международным валютным фондом.

За свою многолетнюю карьеру Милтон Фридман написал около 20 книг, многие из них в соавторстве с другими экономистами. Несколько лет он был постоянным ведущим колонки в журнале Newsweek, а затем телепрограммы на одном из американских телеканалов.

Фридман был обладателем самой престижной в мире премии за научные достижения - Нобелевской. В 1976 году премия в области экономики была присвоена Фридману за работы по исследованию потребительской функции - он доказал влияние долгосрочной оценки текущего дохода экономическими агентами на экономические процессы.

Лента.ру