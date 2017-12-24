Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию

Отстраненный от власти лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал правительство в Мадриде позволить ему вернуться. "Я хотел бы как можно скорее вернуться в Каталонию. Это стало бы хорошей новостью для Испании", - заявил Пучдемон в интервью Reuters в субботу, 23 декабря, как сообщает DW.

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Политик выразил желание добраться до Каталонии еще до первого заседания недавно избранного регионального парламента, которое состоится 23 января. "Я президент регионального правительства и останусь им, если испанский государство будет уважать результаты голосования", - отметил Пучдемон. Он заявил о готовности выслушать любое предложение Мадрида, даже если в нем не будет идти речь о независимости Каталонии.

Несколько дней назад в Каталонии прошли внеочередные выборы регионального парламента, которые завершились победой сторонников независимости региона. По итогам подсчета 99,9 процента бюллетеней победу одержали три партии, которые выступают за самостоятельность региона и которые суммарно получили более половины из 135 депутатских кресел в новом парламенте. Однако, больше всего голосов получила либеральная партия "Граждане", которая выступает за евроинтеграцию и единство с Испанией. Ее представители получат 37 депутатских мандатов в парламенте.