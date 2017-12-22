Сепаратисты лидируют на выборах в Каталонии после подсчета 99% голосов

Представители трех партий, выступающих за самостоятельность региона, по итогам подсчета 99% бюллетеней, одержали победу на внеочередных парламентских выборах в Каталонии.

Об этом сообщили представители местного правительства в пятницу утром, 22 декабря, передает DW.com.

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Согласно предварительным официальным итогам, больше всего голосов набрала либеральная партия "Граждане - Гражданская партия", выступающая за евроинтеграцию. Ее представители получат 37 депутатских мандатов в парламенте (на 12 больше, чем в 2015 году). Однако им не удастся сформировать коалиционное большинство.

Второе и третье места заняли сепаратистские партии: коалиция "Вместе за Каталонию", которую возглавляет экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон (34 мандата) и "Левые республиканцы Каталонии" (32 места в парламенте). Еще четыре мандата получит партия "Кандидатура народного единства", которая также выступает за отделение региона от Испании. Находящийся в Брюсселе Карлес Пучдемон назвал итоги парламентских выборов "пощечиной" для Мадрида, проигравшего "им же инициированный плебисцит".

В конце октября Мадрид отстранил от власти каталонскую администрацию и распустил региональный парламент. Суд возбудил уголовные дела за попытку мятежа против ряда каталонских политиков и высших чиновников. Отстраненный от власти Пучдемон призвал рассматривать досрочные выборы как второй тур референдума о независимости.