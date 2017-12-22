В Афинах возле здания апелляционного суда произошел взрыв (фото)
При этом греческие медиа незадолго до взрыва получили предупреждение.
Возле здания апелляционного суда в Афинах произошел взрыв. Полиция обнаружила на территории суда сумку со взрывчаткой, которую подбросили неизвестные.
По официальным данным пострадавших нет, сообщает Reuters.
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В результате взрыва повреждены окна на нескольких этажах здания.
Как сообщили в полиции, незадолго до взрыва две греческие медийные организации получили предупредительный звонок.
Сейчас полиция изучает видео с камер наблюдения, расположенных вблизи места происшествия.
Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Австрии произошел взрыв на газораспределительной станции австрийской нефтегазовой компании OMV вблизи города Баумгартен-ан-дер-Марх. В результате взрыва погиб минимум один человек.