В Афинах возле здания апелляционного суда произошел взрыв (фото)

Возле здания апелляционного суда в Афинах произошел взрыв. Полиция обнаружила на территории суда сумку со взрывчаткой, которую подбросили неизвестные.

По официальным данным пострадавших нет, сообщает Reuters.

Читайте такжеИз-за взрыва на складе пиротехники в Мексике погибли 4 человека

В результате взрыва повреждены окна на нескольких этажах здания.

Как сообщили в полиции, незадолго до взрыва две греческие медийные организации получили предупредительный звонок.

Сейчас полиция изучает видео с камер наблюдения, расположенных вблизи места происшествия.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Австрии произошел взрыв на газораспределительной станции австрийской нефтегазовой компании OMV вблизи города Баумгартен-ан-дер-Марх. В результате взрыва погиб минимум один человек.