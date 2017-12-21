В Каталонии сепаратистские партии получают большинство в новом парламенте – экзит-пол

Экзит-пол по итогам региональных выборов в парламент в Каталонии 21 декабря показал, что партии, выступающие за независимость испанского региона, получают абсолютное большинство мест.

Как передает Радио Свобода, избирательные участки закрылись в 21:00 по киевскому времени. Официальных результатов выборов еще не публиковали. Пока неизвестно, официальные результаты совпадут ли с данными экзит-полла, опубликованным газетой La Vanguardia.

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Согласно опросу, проведенному на выходе из участков, сепаратистские партии могут получить 67-71 место в 135-местном парламенте региона. Сторонники целостности Испании, по экзит-поллам, получают от 55 до 62 мест, а представители партии Podemos, которая выступает против жестких мер экономии, могут получить 7 или 8 мест в парламенте.

Объявление официальных результатов выборов ожидают после полуночи.

Досрочные выборы в парламент Каталонии назначили после того, как регион объявил о независимости по итогам референдума. Мадрид назвал голосование незаконным и ввел в Каталонии прямое правление. Региональный парламент распустили, а местное правительство отправили в отставку. Отстраненный от власти глава Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Бельгию, откуда вел избирательную кампанию.