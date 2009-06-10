США будут оказывать военное содействие Грузии для обеспечения самообороны и внутренней стабильности, заявил во вторник в Ереване заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Гордон (Philip Gordon).

«Формулировка со стороны Министерства обороны США в вопросе оказания военной поддержки такова, что содействие будет направлено на военное и гражданское сотрудничество и не будет включать продажу оружия или содействие в военных действиях", - сказал Гордон.

Он отметил, что Грузия является партнером США в области безопасности, в частности, грузинский контингент принимал участие в миротворческих миссиях в Ираке и Афганистане.

"Для самообороны и обеспечения внутренней стабильности Грузии мы будем оказывать содействие, однако наши подходы таковы, что имеющиеся конфликты не могут быть решены военным путем", - цитирует "Новости-Армения".

Вашингтон считает неприемлемым предложение России о разделении миссии ОБСЕ на две миссии: в Грузии и Южной Осетии, сказал журналистам Филипп Гордон.

Мандат миссии ОБСЕ в Грузии истек 1 января 2009 года, присутствие наблюдателей было продлено до конца июня. Россия возражает против того, чтобы мандат ОБСЕ распространялся на Абхазию и Южную Осетию, независимость которых Москва признала в конце прошлого года.

«Для нас неприемлем вариант формирования двух миссий ОБСЕ, и непонятно, почему миссия должны быть разделена на две части. ОБСЕ представляет одну единую комплексную структуру, и для проведения продуктивного мониторинга необходимо, чтобы та же миссия смогла рассматривать вопрос с двух сторон», - сказал Гордон.

Как отметил замгоссекретарь, сделанное Россией предложение привело к тому, что на данный момент со стороны ОБСЕ вообще не осуществляется мониторинга.

«Это означает, что мы не получаем полноценной информации с места событий по имеющейся ситуации, нарушениях режима прекращения огня и по происходящим событиям, в том числе предоставляемой гуманитарной помощи», - заключил Гордон.

Замгоссекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Гордон посетил Армению 9 июня в рамках регионального визита. Основной целью визита является обсуждение вопросов, представляющих региональный и двусторонний интерес. До вступления в нынешнюю должность Гордон исполнял обязанности старшего научного сотрудника по линии внешней политики США и Европы в Институте Брукингса в Вашингтоне, а ранее был ответственным по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США.

"Новости-Армения"