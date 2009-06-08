Двухчасовый бой на мексиканском курорте: погибли 16 человек

Шестнадцать человек погибли в результате перестрелки между полицейскими и группой вооруженных лиц в отеле на мексиканском курорте Акапулько, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военных. Подразделение военнослужащих прибыло на проверку к дому на территории отеля по сигналу, что в нем находятся вооруженные люди. Группа боевиков открыла по военнослужащим огонь из автоматов, а также применила около 50 гранат. В ходе двухчасового боя, который начался в ночь на воскресенье, были ликвидированы 15 боевиков, погиб один военнослужащий.

РИА новости