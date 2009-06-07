В Ливане проходит парламентские выборы

10:59, 07 июня 2009
Мир
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600 кандидатов на 128 мест

Сегодня в Ливане начались всеобщие парламентские выборы, сообщает агентство «Франс Пресс».

В голосовании смогут принять участие около 3,2 миллиона человек. За 128 мест в парламенте, которые поровну поделены между христианами и мусульманами, будут бороться около 600 кандидатов.

Основная борьба развернется между правящей "Коалицией 14 марта" и оппозиционной "Коалицией 8 марта", в которую также входит радикальное движение "Хизбалла".

Выборы будут проходить при повышенных мерах безопасности, добавляет Би-Би-Си. К патрулированию улиц и охране избирательных участков будут привлечены около 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Наблюдать за ходом голосования приехали не менее 200 международных наблюдателей.

Предварительные результаты выборов ожидаются уже сегодня вечером, отмечает «Лента.ру».

 

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