Немецкая полиция провела антитеррористическую операцию в Берлине

В Берлине полиция провела антитеррористическую операцию, обыскав девять разных локаций столицы Германии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Более сотни спецназовцев искали исламистов. Прежде всего, правоохранителей интересует окружение Аниса Амри, который в прошлом году протаранил рождественскую ярмарку и убил 12 человек.

Есть ли на этот момент задержаны, пока не разглашают.

В этом году традиционные рождественские ярмарки в Германии работают при усиленных мерах безопасности. В стране опасаются новых терактов. Поэтому на улицах стало больше полицейских, а праздничные площади огородили бетонными глыбами.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 декабря, в немецком Потсдаме в помещении аптеки рядом с рождественской ярмаркой, где в то время было много людей, обнаружили взрывное устройство. Он был обезврежен полицией.