Министр внутренних дел Италии подтвердил ликвидацию в Милане "берлинского террориста"

Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Италии Марко Миннити, передает Reuters.

"Человек, который был убит, без тени сомнения, является Анисом Амри", – сказал Миннити, имея в виду 24-летнего гражданина Туниса, который подозревается в совершении нападения на людей в Берлине, в результате которого погибли 12 человек.

Миннити предоставил очень мало деталей операции, которые имели место на окраине Милана, отметив, что исследования еще не завершены. Он добавил, что могут быть новые подробности в будущем.

Как сообщал УНИАН, ряд иностранных изданий сегодня сообщили, что подозреваемый в осуществлении теракта на рождественской ярмарке в Берлине застрелен в перестрелке в итальянском городе Милан.

Немецкие следователи считали, Амри «залег на дне» в Берлине, поскольку он, вероятно, ранен и не хотел привлекать к себе внимание, сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в органах безопасности.

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Как отмечает немецкое издание spiegel.de со ссылкой на итальянскую газету Ansa, подозреваемый в теракте в Берлине был остановлен итальянской полицией в Милане около 3 часов ночи на севере Милана. Полиция потребовала у него документы, в ответ на что Амри прокричал "Аллах Акбар" и выстрелил в сторону полиции.

Полицейские открыли ответный огонь и смертельно ранили предполагаемого террориста. Также сообщается, что у подозреваемого при себе был билет на поезд до Франции.

Ранее полиция Германии официально назвала имя выходца из Туниса, который предположительно управлял грузовиком, который въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. За информацию о местонахождении Амри полиция пообещала вознаграждение в размере до 100 тысяч евро.