Америка пустит Россию в ВТО

Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш подтвердили, что двусторонний протокол о вступлении России в ВТО будет подписан в Ханое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Алексея Громова. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Ханое состоится 18 ноября.

Президенты России и США в ходе короткой встречи во "Внуково-2", где приземлился самолет Джоржа Буша для дозаправки по пути в Ханой, также успели обсудить вопросы, связанные с ядерной программой Ирана и ситуацию на Ближнем Востоке.

О том, что Россия и США фактически завершили переговоры по ВТО, тало известно 11 ноября. После подписания двустороннего договора России для вступления в торговый клуб, необходимо будет договориться только с Грузией, Молдавией и Коста-Рикой. По сообщению МЭРТ, подписание соглашения с последней должно состояться также в рамках саммита в Ханое.

Грузия 13 ноября подтвердила, что пустит Россию в ВТО после восстановления контроля грузинской таможни на КПП у Рокского тоннеля и КПП Адлер-Леселидзе.

Россия не может попасть в торговый клуб, в котором сейчас 149 членов, с 1994 года.

Лента.ру