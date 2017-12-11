Нетаньяху ответил Эрдогану: не стоит "читать лекции о морали"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не стоит читать лекции о морали.

Как сообщает The Times of Israel, израильский премьер напомнил президенту Турции об уничтожении "курдских деревень" и "помощи террористам".

Таким образом Нетаньяху ответил на слова Эрдогана, который ранее назвал Израиль "террористическим государством".

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"Я не привык слушать лекции о морали от лидера, который бомбит курдские деревни в его родной Турции, который сажает в тюрьму журналистов и помогает Ирану обходить санкции", - заявил он.

Кроме того, Нетаньяху добавил, что Эрдоган "помогает террористам, в том числе в секторе Газа, убивать невинных людей".

Как сообщал УНИАН, Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а также заявил, что израильская полиция действовала несоответствующим образом при применении силы против палестинских протестующих.

Ранее сообщалось, что 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. По его словам, он распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В свою очередь Нетаньяху призвал все страны признать Иерусалим столицей этой страны.

В то же время в Европейском Союзе и генсек ООН выступают за то, что Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины.

В МИД Украины заявили, что выступают за соблюдение норм международного права в вопросе о статусе Иерусалима и призвали мировое сообщество к возобновлению переговорного процесса по ближневосточному мирному урегулированию.