Министр финансов США из-за кризиса не смог продать свой дом со скидкой

Министр финансов США Тимоти Гайтнер из-за кризиса, разразившегося на американском рынке недвижимости, не смог продать свой дом в фешенебельном пригороде Нью-Йорка, даже несмотря на существенные скидки, и был вынужден сдавать его в аренду, передает в среду Associated Press.

По данным агентства, которое ссылается на информацию от риелторов, дом министра с пятью спальнями, выполненный в "тюдоровском стиле", был выставлен на продажу за 1,635 миллиона долларов в феврале 2009 года. При этом, сам Гайтнер и его жена Кэрол заплатили за этот особняк в 2004 году 1,602 миллиона долларов. "Несколькими неделями позже после выставления его на продажу в феврале 2009 года запрашиваемая цена упала до 1,575 миллиона долларов, но даже за эту цену дом продать не удалось. В итоге 21 мая особняк был арендован за 7,5 тысячи долларов в месяц", - говорится в сообщении. При этом, как подчеркивает агентство, сумма, полученная за аренду дома, даже не покрывает ежемесячные выплаты по двум ипотечным кредитам семейства Гайтнеров на 1,25 миллиона долларов вкупе с годовыми налогами на недвижимость в размере 27 тысячи долларов.

Как указывается в материале, в США многие домовладельцы, как и Гайтнеры, сейчас вынуждены сдавать свои дома в аренду. "Одни хотят продать свое жилье, но не делают этого, ожидая хотя бы небольшого роста цен. Другие, бросив попытки продать жилье по более-менее приемлемой цене, пытаются сократить расходы на дома за счет небольшого дохода от сдачи их в аренду", - уточняет Associated Press.

РИА Новости