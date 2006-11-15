Ватикан обвинил США в бесчеловечности

Высокопоставленный представитель Ватикана назвал план США по строительству стены вдоль государственной границы с Мексикой "бесчеловечным", передает AP.

"С сожалением приходится признать, что в мире, который с радостью встретил падение Берлинской стены, возводятся новые стены, разделяя соседние районы, города и страны", - заявил кардинал Ренато Мартино (Renato Martino), возглавляющий направление в работе святейшего престола по помощи переселенцам.

Выступая во вторник с презентацией ежегодного обращения Папы Римского Бенедикта XVI, посвященного проблемам мигрантов, кардинал призвал США позволить большему количеству иностранцев приезжать в страну на законных основаниях. Мартино также выразил поддержку священникам в Соединенных Штатах и Мексики, высказывающимся против "бесчеловечного" проекта по обнесению границы между двумя государствами стеной.

Напомним, что 26 октября президент США Джордж Буш подписал закон о возведении дополнительных оградительных сооружений на участке границы с Мексикой длиной в 1100 километров. "К сожалению, США в течение многих десятилетий не могли обеспечить должного контроля над своей южной границей, поэтому все это время уровень нелегальной иммиграции был столь высок", - заявил тогда глава Белого дома.

По данным AP, в настоящее время в Соединенных Штатах проживает около 11 миллионов мексиканцев, у половины из которых отсутствуют необходимые документы.

Лента.ру