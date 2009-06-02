ЕС не признает парламентские выборы в Южной Осетии
Заявление Чешского председательства
Европейский Союз заявляет о непризнании парламентских выборов в Южной Осетии.
Об этом говорится в заявлении Чешского председательства в ЕС от имени Европейского Союза, текст которого передан УНИАН.
“ЕС не признает законность этих “выборов”, ни их результаты”, - отмечается в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что эти выборы не способствуют поиску мирного и окончательного урегулирования ситуации в Грузии.
“ЕС подчеркивает свою четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно-признанных границах”, - отмечается в документе.
Как сообщал УНИАН, 31 мая т. г. в непризнанной республике Южная Осетия состоялись парламентские выборы.
Южная Осетия провозгласила о своей независимости от Грузии в августе 2008 года после российско-грузинской войны. Независимость Южной Осетии признали лишь Россия и Никарагуа.