В лагере украинских миротворцев в Косово праздник

В базовом лагере украинских миротворцев «Бреза» совместного украинско-польского миротворческого батальона “Укрполбат” многонациональной тактической группы “East” сил КФОР в Косово сегодня провели ряд мероприятий по случаю Дня миротворца.

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник командира украинского миротворческого контингента в Косово по работе со СМИ Владислав СЕЛЕЗНЕВ, командир национальной составляющей миротворческого батальона подполковник Владимира ВЕРЕМЧУК, поздравляя морских пехотинцев с праздником, поблагодарил их за добросовестное выполнение служебных обязанностей, зачитал поздравительные адреса от руководства Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, телеграммы командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, заместителя командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по береговой обороне – начальника войск береговой обороны и пожелал успехов в миротворческой деятельности, здоровья и благополучного возвращения на Родину.

После этого был зачитан праздничный приказ командира части о поощрении личного состава батальона за добросовестное выполнение служебных обязанностей и по случаю праздника. Четырнадцать миротворцев были награждены грамотами, а свыше 30 военнослужащих получили благодарности от командира батальона.

После завершения торжественного построения группа миротворцев двинулась в направлении населенного пункта Каштаньева, где состоялся традиционный ритуал возложения венка и цветов к памятнику трагически погибшему в 2000-м году украинскому военнослужащему Любомиру Товкану.