В Египте арестованы 198 российских студентов

В Египте спецслужбы провели спецоперацию, в ходе которой арестовали 198 российских граждан - большинство из них студенты. В настоящее время арестованные вместе с семьями и малолетними детьми, по предварительным данным, находятся в следственных изоляторах Госбезопасности Египта в районах Ля Зугли, 6-е октября и в Хай Седес в районе Мэдинет Наср на востоке Каира. В посольстве РФ в Каире пока подтвердили арест 35 граждан России, однако второй секретарь посольства, ответственный за консульские вопросы, Тимур Агаметов добавил, что этот список, к сожалению, дополняется.

Как сообщили сайту Ingushetia.org студенты РФ в Египте, аресты прошли в течение последних трех суток в городах Каир, Александрия и Мансура. Причины проводимой спецоперации неизвестны. По последним данным, 73 человека из числа арестованных являются уроженцами Чечни, 12 человек уроженцами Ингушетии, 10 уроженцами Дагестана и трое уроженцев Татарстана. По информации Союза Российских Студентов (СРС), среди задержанных имеются также граждане Казахстана и Узбекистана.

Отметим, в Каире находится главный в Египте религиозный университет - Духовная академия Аль-Азхар. Вероятно, российские студенты либо учатся там, либо приехали на стажировку от различных религиозных учебных заведений России.

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