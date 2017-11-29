Власти Турции выдали ордер на арест более 300 военных

В Турции выдали ордера на арест 360 человек по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором госпереворота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

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По данным турецкой прокуратуры, операция сосредоточена на Стамбуле, а 343 человека, на арест которых выданы ордера, являются солдатами.

Недавно Турция арестовала 60 бывших полицейских, подозреваемых в связи с прошлогодней попыткой военного переворота.

В ночь на 16 июля 2016 года группа мятежников предприняла в Турции попытку военного переворота, которая была пресечена властями.

В результате противостояния 246 турецких граждан, помимо путчистов, погибли и более 2 тыс. получили ранения.