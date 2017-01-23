В Турции депутат правящей партии назвал НАТО "террористической организацией" – СМИ

Об этом он сказал в интервью проправительственному изданию Milat, сообщает Hürriyet Daily News.

В частности, он сказал, что Альянс стал "структурой, которая угрожает Турции".

По словам депутата, НАТО со времени своего основания "всегда участвовала в мероприятиях, направленных против Турции".

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"Турция переживала перевороты со времени присоединения к НАТО. НАТО всегда стояло во главе грязных и кровавых злодеяний в стране. Военный переворот 1960 года был спланирован британцами, переворот 1971 года был спланирован ЦРУ (Центральное разведывательное управление США), и переворот 1980 года был спланирован НАТО. В новом плане НАТО Турция с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом не должна существовать", – заявил Тайар.

"НАТО стало угрозой и распространяет террористические организации в регионе. Вы можете классифицировать НАТО наряду с "Исламским государством", с PKK (Рабочей партией Курдистана) и FETÖ (террористической организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена)", – добавил турецкий парламентарий.

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times назвал НАТО «устаревшей» организацией.

«Она устарела, поскольку не принимала мер в отношении терроризма», - отметил Трамп.