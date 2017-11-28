"Надеюсь, мы станем семьей в ближайшем будущем": принц Гарри и Меган Маркл планируют завести детей
15:03, 28 ноября 2017Мир
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Принц Гарри отметил, что они с Меган не будут спешить, однако обзавестись потомством, конечно, хотят.
Счастливая пара рассказала о знакомстве и планах / YouTube BBC News
После объявления о помолвке, Меган Маркл и принц Гарри дали первое совместное интервью ВВС.
Жениху и невесте конечно же задали вопрос о детях. Принц Гарри отметил, что они с Меган не будут спешить, однако обзавестись потомством, конечно, хотят.
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"Нет, в настоящее время нет (планов, - ред.). Конечно, один шаг за один раз и, надеюсь, мы создадим семью в ближайшем будущем", - сказал принц Гарри.
Как сообщал УНИАН, принц Гарри рассказал, как сделал предложение Меган Маркл.
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