Журналисты выяснили, какая фамилия будет у Меган Маркл после брака с принцем Гарри

Пока принц Гарри и Меган Маркл наслаждаются новым статусом после объявленных помолвки, журналисты выясняют, какая фамилия будет у Маркл после свадьбы с принцем.

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл впервые дали интервью после помолвки (видео)Сейчас полное имя невесты принца Гарри звучит как Рейчел Меган Маркл. И после бракосочетания она может стать Рэйчел Меган Маунтбеттен-Виндзор. К слову, такую же фамилию носит и будущая невестка Меган - супруга принца Уильяма Кэтрин, пишет Harper's Bazaar.

Потомки королевы Елизаветы II, которая является монархом Виндзорской династии, носят фамилию Виндзор, а также - фамилию принца Филиппа - Маунтбеттен.

По словам королевского эксперта Марлена Кенинга, королевские родственники редко используют фамилию. В основном монаршие особы используют только имя и титул. Например, Уильям и Кэтрин.

Королевские эксперты предполагают, что королева, скорее всего, предоставит Гарри королевское герцогство в день его свадьбы. Вероятно, Гарри и Меган получат титулы герцога и герцогини Сассекских.

Напомним, что в сентябре принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон выбрали фамилию сыну, принцу Джорджу, для школы.

Как известно, королевские особы не имеют фамилий, потому что в этом нет технической необходимости. Официально титул Джорджа звучит как Его Королевское Высочество Принц Джордж Кембриджский, а его полное имя – Джордж Александр Луи. Кейт Миддлтон и принц Уильям решили что их сына будут называть Джордж Кембридж.

По традиции, короли и принцы брали свои фамилии с титулов их родителей. Поскольку принц Уильям носит титул Герцог Кембриджский, принц Джордж получил фамилию Кембридж. Так же, в свое время, принцы Уильям и Гарри значились в школе под фамилией Уэльс, поскольку их отец Чарльз – Герцог Уэльский.