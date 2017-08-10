Российский военный самолет пролетел над Белым домом (видео)

Российский самолет Ту-154 совершил вчера, 9 августа, полет над Пентагоном, Белым домом, Капитолием и другими правительственными учреждениями США, включая бункер под Вашингтоном. Об этом сообщает CNN.

Источники телеканала сообщили, что самолет пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров, побывав также над штаб-квартирой ЦРУ и авиабазой Эндрюс, где базируется самолет американского президента. Собеседники CNN подтвердили, что маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.

Читайте такжеВ аэропорту Торонто столкнулись два пассажирских самолета

Как рассказал представитель министерства обороны США в интервью изданию Politico, наблюдатели в рамках Договора по открытому небу могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение. Иностранные военные наблюдатели могут летать "практически на всей территории".

Отметим, как сообщает ТАСС, Россия и Белоруссия в 2017 году имеют право провести 42 наблюдательных полета над государствами - участниками Договора по Открытому небу. Соглашение также предусматривает 34 наблюдательные миссии над российской территорией.

Как сообщал УНИАН, во Флориде разбился истребитель ВМС США. Пилот успел катапультироваться и не получил серьезных повреждений.