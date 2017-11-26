В Пакистане 130 человек пострадали вследствие разгона акции протеста, погиб полицейский

Один человек погиб и по меньшей мере 130 получили ранения в результате разгона полицией акции протеста в Исламабаде, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные СМИ.

Активисты движения «Техрик-э-Лабаика» в Исламабаде уже третью неделю проводят сидячую акцию протеста на перекрестке Файзабад, блокируя основные улицы города. Поводом для акции послужило решение властей внести противоречивые поправки в закон о выборах.

В операции по разгону демонстрантов приняли участие около 8 тысяч полицейских. Полиция применила против участников акции протеста водометы и слезоточивый газ. В ответ протестующие забросали полицейских камнями, в результате чего погиб один сотрудник полиции, получивший ранение в голову.

Преподаватель Пакистанского медицинского института, доктор Алтаф Хусейн сообщил агентству «Анадолу», что всего в ходе разгона акции протеста пострадали 130 человек, в том числе 45 полицейских. Задержаны 150 демонстрантов.

Верховный суд Исламабада после начала акции протеста в начале ноября отменил противоречивые поправки в закон о выборах. Но участники акции требуют огласить итоги расследования, начатого в связи с поправками в закон. Министр юстиции Пакистана Захид Хамид подал в отставку.