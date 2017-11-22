В Молдову не пустили российскую делегацию

Российскую делегацию, которая приехала на форум делового сотрудничества «Москва-Бельцы-Молдова», не пустили в Республику Молдова. Об этом сообщил вице-председатель «Нашей партии» во время пресс-конференции, состоявшейся 22 ноября, передает Громадське.

Представители партии назвали инцидент «примером того, как действует банда». Мэр города Бельцы и лидер «Нашей партии», Ренато Усатый, назвал произошедшее «беспределом» и обещал разобраться с ситуацией.

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Представительница пресс-службы Пограничной полиции Республики Молдова Раиса Новицки сообщила, что десяти гражданам Российской Федерации не позволили въехать в Республику Молдова в связи с тем, что они не смогли объяснить причину своего визита в страну.

«В пограничной полиции не было информации о том, что это была официальная делегация. Вместе с тем делегация не смогла предоставить документы , которые бы подтверждали, что они будут участвовать в форуме», - сообщила пресс-секретарь.

В июле СМИ сообщили, что Молдавия запретила приземление в аэропортах Кишинева и Тирасполя российских самолетов с делегацией во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.