Молдова объявила вице-премьера России персоной нон грата

Правительство Молдовы объявило персона нон-грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает пропагандисткое "РИА Новости".

"Предлагаю сделать вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персона нон-грата в Молдавии и запретить ему пересекать территорию нашей страны", — заявил на заседании глава МИД республики Андрей Галбур.

Решении поддержали большинство членов кабмина.

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Как сообщал УНИАН, визит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Молдову оказался сорванным из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией. Лайнер совершил посадку в Минске, после чего заместитель председателя российского правительства отправился в Москву.

Представитель МИД Румынии подтвердил, что самолету, в котором находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, не дали разрешение на полет в воздушном пространстве страны.

Реакция Рогозина на действия Бухареста не заставила себя ждать. "Румынская власть подвергла опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - написал он в Twitter.