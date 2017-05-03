Грузия запретила въезд всем российским байкерам

Через скандальный мотопробег российского байкерского клуба "Ночные волки" власти Грузии запретили въезд в страну всем российским байкерам до конца майских праздников. Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

Заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили подчеркивает, что решение о запрете на въезд российских байкеров грузинские пограничники приняли на вполне законных основаниях.

"У пограничников есть право по своему усмотрению опросить человека, который собирается въехать в страну - узнать цель визита и другую информацию и на основании этого принять решение. Закон регулирует въезд, выезд и пребывание иностранцев. Поэтому это решение принято на основании закона", - заявил Хуцишвили.

В МВД Грузии не скрывают, что прибегли к таким мерам в связи с мотопробегом "На Берлин" клуба "Ночные волки", лидер которого Александр Залдостанов, входит в санкционный список Запада.

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Поскольку "Ночные волки" собирались приехать в Тбилиси, чтобы отметить там 9 мая, МВД Грузии решило отказать во въезде всем российским мотоциклистам, в том числе и тем, которые не состоят ни в каких клубах.

Ранее Хуцишвили отмечал, что для большой части грузинского общества неприемлем анонсированный визит "Ночных волков" и запланированный ими перформанс, не соответствует духу праздника.

Напомним, в конце апреля "Ночные волки" столкнулись с проблемами при въезде в Польшу.