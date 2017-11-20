После ухода из Crystal Castles вокалистка обвинила бывшего партнера в секс-насилии, он подал в суд за клевету

Элис Гласс ушла из Crystal Castles в 2015 году, но они с Итаном Кэтом так и не заключили мир. В итоге дело дошло до суда, сообщает Dazed.

После выступления в Чикаго Элис ожидал неприятный сюрприз - она получила повестку в суд. Документ вручил ей человек, притворившийся ее фанатом. Элис не растерялась, плюнула на бумаги, сфотографировала их и выложила в Twitter с подписью "увидимся в суде, г***нюк". Кэт обвинил ее в клевете.

Ранее Гласс опубликовала заявление, в котором обвинила сооснователя группы Итана Кэта в психологическом и физическом насилии. Она сделала это на волне разоблачений ряда известных мужчин, которые совершали сексуальное насилие.

"Он манипулировал мной. Он узнал мои слабые места и пользовался этим. На протяжении многих месяцев он давал мне наркотики и алкоголь, после чего мы занимались сексом в его квартире. Это не всегда было по моему согласию", - рассказала Гласс.

"Меня возмутило и задело недавнее заявление Элис обо мне и наших с ней отношениях. Ее история – чистый вымысел, и сейчас я советуюсь с юристами по этому поводу. К счастью, есть много свидетелей, которые могут подтвердить и подтвердят, что я никогда не был жестоким по отношению к Элис", - заявил в ответ Кэт через своего адвоката.

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Элис Гласс покинула Crystal Castles в 2015 году после того, как Кэт заявил, что она "не имеет отношения к самым известным песням Crystal Castles". Гласс в Crystal Castles заменила Эдита Фрэнсис. В новом составе коллектив летом прошлого года выпустил пластинку Amnesty (I). В июле 2017 года дуэт выступил в Киеве.

Элис начала сольную карьеру, ее дебютный альбом Without Love вышел в августе этого года.