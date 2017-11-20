Харрисон Форд стал свидетелем аварии на дороге и поспешил на помощь

Актер Харрисон Форд помог женщине, машина которой вылетела с дороги. Инцидент произошел в городе Санта-Паула в штате Калифорния 19 ноября, передает РБК.

Читайте также"На седьмом небе от счастья": 62-летний "Мистер Бин" станет отцом в третий раз

Актер ехал за пострадавшей. Когда она потеряла управление и съехала в кювет, Форд вышел из автомобиля и поспешил на помощь. Уточняется, что он был не единственным, кто так поступил. Женщина была госпитализирована с незначительными травмами.

Отмечается, что это не первый случай, когда Форд помогает на дороге незнакомцам. В начале ноября, когда в центре Нью-Йорка возникла пробка, актер вышел из машины и начал регулировать движение. Издание отмечает, что он, вероятно, опаздывал на самолет.

Как сообщал УНИАН, Харрисон Форд перестарался на съемках "Бегущего по лезвию-2049" и ударил Гослинга по лицу. По словам Гослинга, после удара Форд не дал ему приложить к лицу лед, забрав его для своего кулака.