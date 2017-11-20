American Music Awards 2017: названы победители премии (фоторепортаж)

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий American Music Awards. Триумфатором премии в этом году стал автор и исполнитель Бруно Марс, победивший в номинации "Артист года", сообщается на сайте премии.

Бруно Марс стал победителем еще в семи номинациях конкурса, в том числе "Лучшее видео года", "Лучший альбом" и "Лучший мужской исполнитель".

Лучшим молодым артистом стал Найл Хоран, лучшей исполнительницей - Леди Гага. В номинации для дуэтов и групп победили Imagine Dragons.

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В номинации "Лучшая коллаборация" победили Луис Фонси и Дэдди Янки, исполнившие свой хит "Despacito" совместно с Джастином Бибером.

Премия за "Тур года" досталась группе Coldplay. Лучшей исполнительницей Soul/R&B стала Beyoncе, а лучшей латино-исполнительницей признали Шакиру.

Как сообщал УНИАН, ранее в Калифорнии вручили премии MTV Video Music Awards. Артистом года стал Эд Ширан.