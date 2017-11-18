Сирийская авиация за три дня сбросила 38 кассетных бомб на пригород Дамаска - СМИ

В результате авиаударов и обстрелов подконтрольного отрядам сирийской оппозиции пригорода Дамаска - Восточной Гуты с 14 по 17 ноября погибли 45 мирных жителей, 307 ранены. Об этом сообщает Anadolu.

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Сообщается, что за три дня по пригороду столицы нанесено 1058 артиллерийских и 181 воздушный удар.

Кроме того, авиация Асада сбросила на жителей и защитников Восточной Гуты 38 кассетных бомб. Среди погибших - три женщины и 13 детей.

Интенсивные атаки сил Асада в Восточной Гуте продолжаются и сейчас.

Согласно информации, утром 18 ноября ВВС режима Асада нанесли еще два удара по поселку Мадьяра в Восточной Гуте, погибли шесть местных жителей.