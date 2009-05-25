По критериям «инфекционных войн» свиной грипп не такой уж и опасный?

Меры, предпринимаемые в России, «вполне достаточны», чтобы не допустить в стране эпидемии гриппа А/H1N1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья, академик РАМН Сергей КОЛЕСНИКОВ (фракция «Единая Россия»).

В частности, депутат уверен, что этот грипп «не столь опасен, как его часто представляют в наших и, особенно, зарубежных СМИ».

С.КОЛЕСНИКОВ пояснил, что течение этой болезни «как правило, нетяжелое», оно неплохо поддается лечению.

«На 13 тыс. зарегистрированных сейчас в мире больных гриппом H1N1 приходится 0,8% летальных исходов, что считается медиками низким порогом поражаемости, если говорить в критериях «инфекционных войн». Более того, эти данные близки к статистике ежегодных эпидемий гриппа человека», - сказал С.КОЛЕСНИКОВ.

По его мнению, сейчас особенно важно вовремя обращаться к врачу при каких-то подозрительных симптомах. «Этот грипп нетяжелый, надо только не забывать о мерах профилактики», - заключил он.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в РФ зарегистрировано два случая заболевания гриппом А/H1N1.