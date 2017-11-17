Главный итальянский мафиози умер в тюремной больнице

Итальянские и зарубежные средства массовой информации сообщили о смерти едва ли не самого известного из главарей сицилийской мафии Cosa Nostra - Сальваторе Риины, передает kommersant.ru. Ему было 87 лет. Последние 24 года Риина провел в тюрьме, отбывая 26 пожизненных тюремных заключений, к которым был приговорен после своего сенсационного ареста в 1993 году в Палермо.

Читайте такжеВ Италии задержали 116 человек в рамках спецоперации против боссов калабрийской мафииИменно с ареста Риины, известного еще как Мясник или Коротышка, начался постепенный закат знаменитого на весь мир клана Корлеоне, прославленного романом «Крестный отец» и, конечно, его экранизацией с Марлоном Брандо в главной роли. А через четыре года после ареста Риины власти могли уже говорить о том, что с кланом покончено.

Тото Риина возглавил клан Корлеоне в 1980-х годах и развязал войну, в ходе которой прочие кланы были либо уничтожены, либо признали главенство Корлеоне. Так он стал capo di tutti capi - «главарем всех главарей» - сицилийской мафии. Но после двух громких убийств, совершенных в 1992 году,- судьи Джованни Фальконе и Паоло Борселлино - на Риину и его помощников началась настоящая охота.

Адвокаты Сальваторе Риины несколько раз подавали ходатайства об освобождении бывшего capo di tutti capi в связи с ухудшением его здоровья и преклонным возрастом. В какой-то момент на сторону Риины встал даже верховный суд страны, тем не менее, Сальваторе Риина оставался в одиночном заключении в тюрьме Пармы. Некоторое время назад Риина перенес две операции и после этого был введен в состояние искусственной комы. В четверг, за день до смерти и в день рождения, как сообщается, родственникам Сальваторе Риины было позволено посетить его в тюрьме.