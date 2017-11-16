"Россия должна ответить за тиранию": в Конгрессе США почтили память Окуевой

В Конгрессе США почтили память Амины Окуевой. В Палате представителей Конгресса США во время речи, посвященной жертвам убийств, связанных с Кремлем, конгрессмен Марси Каптур отметила, что требует правосудия для Амины Окуевой и заявила о солидарности с другими борцами за свободу в Украине, передает Голос Америки.

Читайте такжеНа месте расстрела Амины Окуевой обнаружили российские патроны - СМИ"Амина - одна из многих жертв российского вторжения в Украину и тайных попыток остановить борцов за свободу. Этот перечень включает Николая Андрущенко, Николая Волкова, Дениса Вороненкова и многих других, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу", - подчеркнула Каптур.

Убийство Амины "показало миру, что враг демократии ни перед чем не остановится, чтобы заставить молчать тех, кто защищает свободу и справедливость", - говорится в заявлении.

Она подчеркнула, что "Путин является настоящим диктатором в длинном ряду таких же и, к сожалению, эта темная история от Сталина до Путина продолжается и сегодня".

"Людям доброй воли трудно представить глубину безнравственности, до которой готовы опуститься злонамеренные российские диктаторы для удовлетворения узких, мелочных интересов небольшой группы за счет большинства", - заявила она.

В своей речи Каптур вспомнила книгу Тимоти Снайдера под названием "Кровавые земли", в которой он пишет о человеческой трагедии многих поколений, которую принесли русские диктаторы, отмечая, что 14 млн гражданских – женщин, детей, семей погибло от рук русских в Центральной и Восточной Европе.

"Красноречиво, что сам Путин писал, что его дед был поваром, которому доверял сам Сталин. Он работал с монстром тирании. Это тот кокон, который породил российского Путина", - говорится в заявлении Каптур.

"И теперь добавьте к этим миллионам смертей – более 10 000 погибших украинских военнослужащих, убитых Россией. Тысячи раненых и более двух миллионов перемещенных лиц внутри Украины – страны, которая просто стремится быть свободной.

Как сопредседатель двухпартийной группы поддержки Украины в Палате представителей Конгресса США, хочу заверить, что наши члены – преданы тому, чтобы Россия ответила за тиранию и злонамеренные действия в Украине и даже здесь в Соединенных Штатах",.- заявила Каптур.

В своей речи конгрессмен вспомнила при каких обстоятельствах была убита Окуева. Нападение на нее и ее мужа Адама Осмаева она назвала "трусливым нападением из-за кустов".

"Рожденная в украинском городе Одесса, Амина была матерью, медицинским хирургом, украинским полицейским и исламским активистом, известная своей борьбой за равные права мужчин и женщин, которые служат. Она была прирожденным лидером. В начале Евромайдана, Амина присоединилась к мирному протесту в Украине, который проходил на морозе.

Чтобы показать солидарность, она со своим мужем жила на улице в палатке. Когда Россия незаконно вторглась в Крым и на восток Украины, Амина была первой женщиной, которая присоединилась к добровольческому батальону Киев-2.

Ее наградили орденом "Герой Украины" для того, чтобы отметить ее мужество в битве за Дебальцево. Она доблестно билась против российской агрессии, за прогресс и против репрессий", - отметила конгрессмен.

"Мир потерял храбрую и прекрасную душу, но эта потеря не будет напрасной. Ее мужество символизирует необычайную силу украинских женщин, которые держат эту страну вместе во время значительных угроз.

Пусть ее мужество и жизнь станут вдохновением для нас всех и пусть международное сообщество будет с Украиной бок о бок в противостоянии российской агрессии против суверенной страны, борясь за будущее без убийств, заказанных государством, и оккупации", - заключила Марси Каптур.