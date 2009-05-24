Президентом Германии переизбран Хорст Келер (биография)

Члены Федерального собрания Германии сегодня переизбрали на второй срок действующего Президента страны Хорста КЕЛЕРА.

Из 1 тысячи 223 проголосовавших участников заседания свои голоса в поддержку его кандидатуры отдали 613 человек. Это необходимый минимум для победы на выборах, напоминает РИА "Новости" .

Келера поддерживает партийный союз ХДС/ХСС, членом Христианско-демократического союза является канцлер ФРГ Ангела Меркель.

За основного оппонента Х.КЕЛЕРА Гезине ШВАН проголосовали 503 члена собрания. Актер Петер ЗОДАНН, которого поддерживали левые, получил 91 голос. Бард Франк РЕННИКЕ, которого поддерживали национал-демократы, получил 4 голоса поддержки.

Президента в Германии выбирает Федеральное собрание, которое специально созывается для этой цели. В составе Федерального собрания - 1224 человек. Это члены парламента и представители 16 федеральных земель. Президент в Германии избирается тайным голосованием, для избрания кандидат должен набрать 613 голосов.

Глава ФРГ подписывает законы, утверждает и освобождает от должностей федеральных министров и судей, а также выдвигает кандидатуру федерального канцлера и освобождает его от должности. В остальном его функции сводятся к представительским. Срок полномочий для вновь избранного Президента начнется 1 июля.

Х.КЕЛЕРА и в первый раз - в апреле 2004 г., и теперь избрали в первом туре выборов.

Хорст Келер (Horst Koehler) родился в 1943 году в Скербешуве (Польша) в семье этнических немцев, проживавших до 1940 г. в Бессарабии и уехавших оттуда, когда территория отошла Советскому Союзу. После войны семья уехала на запад и до 1957 г. жила в лагере для беженцев.

С 1965 по 1969 в университете города Тюбинген изучал народное хозяйство и право, окончил университет с дипломом специалиста по народному хозяйству.

С 1969 по 1976 был научным сотрудником в Институте прикладных экономических исследований Тюбингена. В 1977 защитил диссертацию кандидата наук.

С 1976 по 1980 год Келер работал в Минэкономики ФРГ. В 1981 вступил в Христианско-демократический союз, в котором состоит по сей день. С 1990 по 1993 будущий президент занимал пост замминистра финансов. С 1990 в качестве представителя (шерпы) ФРГ участвовал в подготовке саммитов Большой восьмерки в Хьюстоне, Лондоне, Мюнхене, Токио.

С 1993 по 1998 год Келер руководил Германским союзом сберегательных касс, а затем два года - до 2000 - был президентом Европейского банка реконструкции и развития. По предложению канцлера Герхарда Шредера Келер в 2000 году возглавил Международный валютный фонд.

25 апреля 2004 года был избран на пост президента ФРГ.

С 1969 года Хорст Келер женат на Еве Луизе Бонет, в замужестве Келер. В семье президента двое детей, сын и дочь.