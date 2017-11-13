Пожар уничтожил древний настенный рисунок в Перу (видео)

14:43, 13 ноября 2017
Мир
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Причиной возгорания, скорее всего, стал чисто человеческий фактор.

Уникальная фреска в стихии огня. Пламя уничтожило древний настенный рисунок в Перу.

Как говорится в сюжете ТСН, огонь охватил археологический комплекс Вентаррон на северо-западе страны. На его территории расположен храм еще доколумбовой цивилизации и старинные фрески возрастом две тысячи лет. Раскопки на этом месте археологи начали десять лет назад.

Причиной возгорания, скорее всего, стал чисто человеческий фактор. Фермеры жгли заросли сахарного тростника вокруг комплекса и пламя быстро перекинулось на деревянные покрытия древнего сооружения.

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Теги: #настенный рисунок в Перу#пожар в Перу#археологический комплекс Вентаррон