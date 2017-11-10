Реквием по сатирику: почему не жалко Задорнова

Известие о смерти Михаила Задорнова не стало сенсацией. О том, что сатирик тяжело болен (рак головного мозга), было известно с октября прошлого года.

Уже тогда стали раздаваться призывы не злорадствовать и сохранять лицо. И не писать «Он умер, потому что с опухшим мозгом не живут», конкретно намекая на чудовищный юмор Задорнова по поводу сбитого малазийского «Боинга»: «Он упал, потому что был тяжелее воздуха».

Скажем честно: после такого трудно удержаться от злорадства. Таким публичным цинизмом сатирик сознательно вывел себя за круг порядочных людей. И рассчитывать на то, что его станут оплакивать в Украине, было бы, по меньшей мере, нелогично. Скорее, наоборот: можно рассматривать печальную судьбу Задорнова как кармическое возмездие: Бог, как известно, не фраер. И такой юмор не принимает.

О том, что сатирик тяжело болен (рак головного мозга), было известно с октября прошлого года

Впрочем, Михаил Задорнов как личность деградировал гораздо раньше. И можно искренне пожалеть не о том, что он покинул этот мир, а о том, что несомненно талантливый человек превратил себя в злобного шута для гнусной власти и обратил свой талант на службу злу.

На закате Советского Союза у нас в Запорожье выступал сатирик Ефим Смолин. От его концерта осталось единственное воспоминание – как он не без зависти сказал: «Вот, ездит по стране отважный боец против советской власти Михаил Задорнов». И это было смешно. Да, Задорнов стал отважным борцом, когда это сделалось неопасным. И что ему советская власть – номенклатурному парню, сыну писателя-лауреата Сталинской премии и зятю первого секретаря ЦК Компартии Латвии? Он и тогда не бедствовал, а после и вовсе расцвел, дослужившись до проживания в одном доме с Ельциным и Черномырдиным.

Оно бы и не жалко, для талантливого юмориста, который укладывал аудиторию наповал своим «Девятым вагоном». Но когда его чуткий нос стал ловить веяния времени, когда он стал потрафлять вкусам публики и идеологическим пристрастиям начальства, когда пошли «тупые американцы» и «глобус Украины», отношение к нему сильно изменилось. И не хочется считать его заложником и жертвой обстоятельств – ведь он усиленно помогал формировать эти самые обстоятельства. А уж после кощунственного глумливого «Боинга» тем более.

В последние годы Задорнов, видимо, в силу усыхания юмористического таланта, занялся шарлатанской лингвистикой, неся в массы разную чушь типа того, что когда древние арии рассеялись от ледника, возникло понятие «Рассея», и солнечное слово «ра» вошло во все языки мира. Литерату-ра, культу-ра и т.п. Как, согласно такой логике, быть со словом Ук-ра-ина? Впрочем, у нас своих таких лингвистов тоже хватает.

А Михаилу Задорнову после всех его высказываний в наш адрес, мы можем лишь пожелать иметь в аду доступ к спецкотлам и ВИП-сковородкам

Меня, как человека с дипломом филолога, знакомого с некоторым количеством языков, всегда восхищало это дивная невежественная трактовка различных языковых явлений. На этом поле у Михаила Задорнова была масса предшественников и будет множество последователей, которые рассматривают все слова в мире сквозь призму русского языка – как будто человечество живет по правилам советского кино, где Черчилль и Рузвельт говорят со Сталиным по-русски. Такие псевдолингвисты, например, смакуют корень «рус» в названии Иерусалима и апеллируют к скрепам. Хотя еще Булгаков ознакомил публику с оригинальным ивритским названием Ерушалаим – что, по наиболее распространенной версии, имеет этимологию «ир шалом», город мира на иврите. И никакого «руса» там и близко нет.

Мой любимый казус на эту тему не связан с Задорновым, но это в его стиле. Кто-то из его единомышленников изложил версию о том, как получил свое имя библейский Моисей. После указа фараона об истреблении еврейских младенцев, мать будущего Моисея положила его в люльку и отправила плыть по Нилу – подальше от беды. И вот, вышла на берег Нила дочь фараона, услышала детский плач, увидела младенца и сказала свите: «Мой сей» Так и нарекли мальчика – Моисей. Прекрасная легенда. Только, между нами, мальчика вообще-то звали Моше (Моисей – это греческий вариант имени). Да и с чего, скажите, дочь древнеегипетского фараона заговорила бы по-русски?

А Михаилу Задорнову после всех его высказываний в наш адрес, мы можем лишь пожелать иметь в аду доступ к спецкотлам и ВИП-сковородкам. Ему, как человеку номенклатурному, это будет приятно.

Игорь Левенштейн