НАТО усилит защиту морских путей и мобильность войск в Европе - Столтенберг

НАТО намерено создать два новых командования, чтобы улучшить сопротивление угрозе, которая исходит от России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе, передает Голос Америки со ссылкой на АР.

"Командование будет заниматься защитой основных судоходных путей в Атлантике ради "улучшения сообщения между Северной Америкой и Европой", а также логистикой в Европе", - заявил Столтенберг.

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Командная структура НАТО, была уменьшено в течение последних лет с целью сокращения затрат и усиления эффективности. В конце «холодной войны» Альянс имел 22 000 штатного состава в 32 командованиях, однако сейчас он имеет лишь 7 000 человек в семи структурах. Эта структура является "хребтом альянса", однако, она нуждается в обновлении, убежден Столтенберг.

Улучшение передвижения войск и оборудования в середине Европы является ответом на обеспокоенность относительно способности НАТО достаточно быстро перемещать персонал и оборудование по территории Европы, которое высказывали восточные страны НАТО, особенно после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"Наша способность перемещать войска является ключевой для сдерживания и коллективной обороны", - подчеркнул Столтенберг.

"Речь идет не только о командовании, - заявил Столтенберг, - мы также должны обеспечить, чтобы дороги и мосты были достаточно прочны, чтобы ими могли передвигаться наши самые большие машины, а дороги оборудованы для быстрого развертывания танков и тяжелого оборудования".