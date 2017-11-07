"Люди стыдили ее за лишний вес": Мэрайя Кэри уменьшила себе желудок с помощью хирургов
Операцию провели еще в октябре в одном из медицинских центров в Беверли-Хиллз, но о ней стало известно только сейчас.
Известная певица Мэрайя Кэри последние несколько лет то стремительно полнела (ее вес достигал более 100 килограммов), то снова теряла вес. Теперь же певица решилась на хирургическое вмешательство - она вырезала себе часть желудка.
Читайте такжеАмериканская певица Мэрайя Кэри отменила концерт в Брюсселе из-за терактов
Как пишет New York Post со ссылкой на собственный источник, 47-летняя Мэрайя Кэри решилась на операцию ради похудения. Ведь лишние килограммы ей мешают двигаться, выступать на сцене и даже угрожают ее здоровью, передает 24tv.ua.
Операцию провели еще в октябре в одном из медицинских центров в Беверли-Хиллз, но о ней стало известно только сейчас.
"Мэрайя всегда гордилась своими формами, но этим летом, когда приблизилась к концу ее серия выступлений в Caesars Palace, и когда она отправилась в тур с Лайонелом Ричи, то заметила, что ей стало труднее танцевать, и на нее посыпалось больше критики от людей, которые стыдили ее за лишний вес", – сообщает источник. Этим летом вес Мэрайя Кэри составлял более 100 килограммов.