"Люди стыдили ее за лишний вес": Мэрайя Кэри уменьшила себе желудок с помощью хирургов

Известная певица Мэрайя Кэри последние несколько лет то стремительно полнела (ее вес достигал более 100 килограммов), то снова теряла вес. Теперь же певица решилась на хирургическое вмешательство - она вырезала себе часть желудка.

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Как пишет New York Post со ссылкой на собственный источник, 47-летняя Мэрайя Кэри решилась на операцию ради похудения. Ведь лишние килограммы ей мешают двигаться, выступать на сцене и даже угрожают ее здоровью, передает 24tv.ua.

Операцию провели еще в октябре в одном из медицинских центров в Беверли-Хиллз, но о ней стало известно только сейчас.

"Мэрайя всегда гордилась своими формами, но этим летом, когда приблизилась к концу ее серия выступлений в Caesars Palace, и когда она отправилась в тур с Лайонелом Ричи, то заметила, что ей стало труднее танцевать, и на нее посыпалось больше критики от людей, которые стыдили ее за лишний вес", – сообщает источник. Этим летом вес Мэрайя Кэри составлял более 100 килограммов.