В Индии из-за разъяренной изменой мужа пассажирки экстренно сел самолет

Пассажирский самолет, следовавший из Дохи на Бали, был вынужден совершить экстренную посадку в Индии из-за неадекватного поведения пассажирки, узнавшей об измене мужа. Об этом сообщает Hindustan Times.

Как сообщается, женщина разблокировала телефон своего мужа с помощью отпечатка пальца, пока мужчина спал, и обнаружила в устройстве свидетельства его измены.

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"Рейс Qatar Airways (Доха-Бали) направился в Ченнаи после запроса пилота из-за неуправляемого пассажира на борту", - сообщил источник в службе безопасности.

По словам источника, членам экипажа не удалось успокоить пришедшую в ярость пассажирку. После посадки самолета женщину, ее мужа и ребенка высадили в аэропорту, а самолет вылетел на Бали.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту Майами парень попытался попасть в самолет на ленте для багажа.