Пентагон: только вторжение может полностью устранить северокорейскую ядерную угрозу

Пентагон заявляет, что полностью устранить северокорейскую ядерную угрозу можно лишь путем наземного вторжения в КНДР. Это заявление было сделано представителем Объединенного комитета начальников штабов контр-адмиралом Майклом Дюмонтом в ответ на запрос конгрессмена Теда Лью, сообщает Би-би-си.

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"Единственный способ обнаружить и уничтожить абсолютно все компоненты северокорейской ядерной программы - это наземное вторжение", - заявил Майкл Дюмонт. По его словам, даже приблизительно оценить возможные потери при такой операции чрезвычайно сложно.

Контр-адмирал описал возможные риски подобной операции, в том числе и вероятность ядерного контрудара, который Северная Корея может нанести, пока американские войска пытаются обезвредить ядерные арсеналы, находящиеся в глубоких туннелях. Майкл Дюмонт добавил, что детальное обсуждение подобной возможной операции следует проводить за закрытыми дверьми.

В письме контр-адмирала говорится, что Объединенный комитет начальников штабов предпочитает разрешение северокорейской проблемы дипломатическими средствами и с помощью экономического давления на Пхеньян. По его словам, число возможных жертв военного конфликта будет зависеть от того, сколь массированным будет северокорейский удар по Сеулу, который находится всего в 56 километрах от границы, а также от того, получат ли США и их союзники раннее оповещение о нападении со стороны КНДР.

Между тем, находящийся в Японии президент Дональд Трамп заявил, что правительство Синдзо Абэ закупит у США "огромное количество" вооружений. Трамп заявил, что Япония могла бы сбивать северокорейские ракеты при помощи американских средств ПВО. Абэ подтвердил, что в случае необходимости силы обороны его страны действительно будут способны перехватывать эти ракеты.

Нынешнее турне Дональда Трампа по странам Азии - самая продолжительная поездка по Азии президента США за последние 25 лет. Турне проходит в период высокой напряженности в отношениях с Северной Кореей.