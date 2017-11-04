Премьер-министр Ливана объявил об отставке - СМИ

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил, что уходит в отставку и заявил об угрозе собственной жизни.

Как сообщает Радио Свобода, в телеобращении 4 ноября из Саудовской Аравии, где он находится с визитом, Харири сообщил также, что причиной отставки стало вмешательство Ирана во внутренние дела Ливана и усиление позиций группировки «Хезболла».

«Хезболла» - это рука Ирана, причем не только в Ливане, но и в других арабских странах», - сказал он.

По словам политика, в Ливане сейчас царит атмосфера, напоминающая время, незадолго до убийства его отца. Рафик Харири занимал должность премьера Ливана в конце 90-х - начале 2000-х годов. Он погиб в результате теракта в Бейруте в феврале 2005 года.

Телекомпания «Аль-Арабия», ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что покушение на жизнь Саада Харири было сорвано в Бейруте несколько дней назад.

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Саад Харири был премьером Ливана с 2009 по 2011 год. Его кабинет ушел в отставку на фоне событий так называемой арабской весны. В 2016 году Харири снова был назначен премьер-министром страны. Его правительству в значительной степени удалось защитить страну от последствий гражданской войны в соседней Сирии.

Международные аналитики не исключают, что отставка Харири может вызвать напряженность в стране.