Оргкомитету "Евровидения" понравилось учитывать голоса зрителей наполовину

С этого года жюри будет постоянно принимать участие в выборе победителя международного музыкального конкурса «Евровидения».

Такое решение принял Европейский вещательный союз по результатам проведения «Евровидения-2009» в Москве, сообщили УНИАН в оргкомитете песенного конкурса.

Организаторы «Евровидения-2009» в России напомнили, что Европейский вещательный союз возобновил участие жюри в оценке конкурсантов, после того как стало очевидно, что результаты голосования зрителей сильно отличаются от мнения резервного жюри (назначаемого на случай технических неполадок в голосовании).

«Стало понятно, что зрители голосуют чаще не за песню, а за страну-участницу. Таким образом, с помощью профессионального жюри голосование стало более объективным и справедливым», - считают организаторы.

В этом году была задействована новая процедура голосования, согласно которой члены жюри каждой из 42-х участвующих в конкурсе стран, непосредственно влияли на итоги голосования как в полуфиналах, так и в финале «Евровидения». По окончании каждого из полуфиналов 10 стран допускались к продолжению борьбы в финале (причем 9 стран определялись в ходе зрительского голосования, а 10-я страна в каждом полуфинале – в ходе голосования жюри). Победитель конкурса был определен в результате «паритетного» голосования телезрителей и жюри (то есть голоса первых и последних учитывались в пропорции 50 на 50).