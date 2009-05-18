В России заявляют, что ГТС Украины - не альтернатива «потокам»
Комментировал министр энергетики РФ
Россия исключает возможность отказа от строительства газопровода «Южный поток» взамен на расширение пропускной мощности газотранспортной системы Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО.
Он подчеркнул, что для России в энергодиалоге самым главным приоритетом является обеспечение надежных поставок газа.
«Мы очень серьезно переживали и сделали соответствующие выводы, связанные с ситуацией января 2009 года… Мы прекрасно понимаем, что такие вопросы, как расширение транспортных возможностей на территории Украины является для Украины дискутируемой темой как альтернатива «Южному потоку» или «Северному потоку» - для нас такой альтернативы не существует», - сказал С.ШМАТКО.
При этом он подчеркнул, что решения о строительстве альтернативных газопроводов не будут меняться, и Россия будет прилагать все усилия для их реализации.
«Россия чувствует себя ответственной и связанной контрактными обязательствами по поставке газа именно на территорию Европы», - сказал С.ШМАТКО.