В России заявляют, что ГТС Украины - не альтернатива «потокам»

Россия исключает возможность отказа от строительства газопровода «Южный поток» взамен на расширение пропускной мощности газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО.

Он подчеркнул, что для России в энергодиалоге самым главным приоритетом является обеспечение надежных поставок газа.

«Мы очень серьезно переживали и сделали соответствующие выводы, связанные с ситуацией января 2009 года… Мы прекрасно понимаем, что такие вопросы, как расширение транспортных возможностей на территории Украины является для Украины дискутируемой темой как альтернатива «Южному потоку» или «Северному потоку» - для нас такой альтернативы не существует», - сказал С.ШМАТКО.

При этом он подчеркнул, что решения о строительстве альтернативных газопроводов не будут меняться, и Россия будет прилагать все усилия для их реализации.

«Россия чувствует себя ответственной и связанной контрактными обязательствами по поставке газа именно на территорию Европы», - сказал С.ШМАТКО.