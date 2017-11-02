Джаред Лето отказался играть роль основателя Playboy из-за секс-скандала с режиссером

Актер Джаред Лето отказался исполнять роль основателя Playboy Хью Хефнера в картине режиссера Бретта Рэтнера. Об этом представитель актера сообщил изданию Deadline.

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Лето, по словам его агента, "никогда не был и не будет вовлечен в создание фильма режиссера Бретта Рэтнера о Хью Хефнере, также он не будет сниматься в других проектах режиссера".

Компания Playboy Enterprises приостановила разработку байопика, посвященного Хефнеру.

"Мы глубоко обеспокоены обвинениями против Бретта Рэтнера. Мы считаем подобное поведение абсолютно неприемлемым. В связи с этим откладываем дальнейшую разработку наших совместных с RatPac Entertainment проектов до тех пор, пока не ознакомимся со всеми нюансами сложившейся ситуации", – прокомментировали Deadline ситуацию в Playboy Enterprises.

Рэтнер заявлял, что Лето, узнав о грядущем фильме, сам предложил себя на роль Хефнера.