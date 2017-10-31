Трамп отметил Хэллоуин в Белом доме (фоторепортаж)
13:05, 31 октября 2017Мир
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и первая леди Мелания раздавали угощения переодетым детям в Белом доме в честь Хэллоуина
Хэллоуин в Белом доме / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и первая леди Мелания раздавали угощения переодетым детям в Белом доме в честь Хэллоуина. Фото опубликовало агентство Reuters.
К празднику Белый дом украсили паутиной, а также в нем "поселились" пауки, летучие мыши и динозавры.
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Как сообщал УНИАН, на Филиппинах к Хэллоуину прошел четвероногий модный показ.
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