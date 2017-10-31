Трамп отметил Хэллоуин в Белом доме (фоторепортаж)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и первая леди Мелания раздавали угощения переодетым детям в Белом доме в честь Хэллоуина. Фото опубликовало агентство Reuters.

К празднику Белый дом украсили паутиной, а также в нем "поселились" пауки, летучие мыши и динозавры.

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Как сообщал УНИАН, на Филиппинах к Хэллоуину прошел четвероногий модный показ.