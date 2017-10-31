Беспрецедентный шаг: гильдия продюсеров Америки навсегда исключила Вайнштейна

Гильдия продюсеров Америки навсегда исключила из своих рядов Харви Вайнштейна. В гильдии подчеркнули, что сообщения о домогательствах «продолжают появляться даже сейчас» и «сексуальные домогательства больше нельзя терпеть». Об этом говорится в заявлении на сайте гильдии.

Читайте такжеПо стопам Вайнштейна: СМИ сообщили о сексуальных домогательствах в ЕвропарламентеРанее сообщалось, что у Вайнштена будет возможность до 6 ноября ответить на обвинения перед тем, как будет принято окончательное решение. Процесс прекращения членства был инициирован Национальным советом директоров 17 октября.

«Национальный совет Гильдии продюсеров единогласно проголосовал за пожизненный запрет на членство Вайнштейна в PGA. Этот беспрецедентный шаг является отражением серьезности, с которой гильдия рассматривает многочисленные сообщения о десятилетиях предосудительного поведения Харви Вайнштейна», - говорится в заявлении на сайте гильдии.

Также руководство гильдии создало в ее структуре специальную комиссию по выявлению и пресечению подобного. В ее задачи входит поиск эффективных решений для борьбы «с сексуальными домогательствами в индустрии развлечений».

В начале октября Weinstein Company официально уволила Харви Вайнштейна после скандальной публикации в The New York Times о многолетних сексуальных домогательствах к сотрудницам компании и актрисам.

Вайнштейн обвинил в распространении сплетен своего брата Боба Вайнштейна.