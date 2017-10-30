Пучдемон после обвинений в мятеже едет в Брюссель на встречу с адвокатами – СМИ

16:39, 30 октября 2017
Мир
361 0

Пучдемон должен встретиться в Брюсселе с адвокатами и политическими представителями.

Карлес Пучдемон / REUTERS

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон находится на пути в Брюссель, где встретится с адвокатами.

Об этом со ссылкой на бельгийскую телекомпанию VRT сообщает Reuters.

"Карлес Пучдемон почти наверняка едет в Брюссель и, как говорят, находится в дороге", – говорится в сообщении на сайте VRT. – Пучдемон встретится с адвокатами и политическими представителями".

Читайте такжеЛидеру Каталонии пригрозили тюрьмой в случае его отказа оставить пост

Как сообщал УНИАН генпрокуратура Испании предъявила обвинения против бывшего главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов распущенной Мадридом местной администрации и парламента Каталонии.

Лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами.

Каталонский парламент в пятницу, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За такое решение проголосовали 72 депутата, против - 10, двое воздержались.

Сенат Испании одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией сразу же после того, как парламент этого региона проголосовал за независимость от Испании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Референдум о независимости Каталонии
Теги: #независимость Каталонии#обвинение Пучдемона