Пучдемон после обвинений в мятеже едет в Брюссель на встречу с адвокатами – СМИ

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон находится на пути в Брюссель, где встретится с адвокатами.

Об этом со ссылкой на бельгийскую телекомпанию VRT сообщает Reuters.

"Карлес Пучдемон почти наверняка едет в Брюссель и, как говорят, находится в дороге", – говорится в сообщении на сайте VRT. – Пучдемон встретится с адвокатами и политическими представителями".

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Как сообщал УНИАН генпрокуратура Испании предъявила обвинения против бывшего главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов распущенной Мадридом местной администрации и парламента Каталонии.

Лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами.

Каталонский парламент в пятницу, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За такое решение проголосовали 72 депутата, против - 10, двое воздержались.

Сенат Испании одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией сразу же после того, как парламент этого региона проголосовал за независимость от Испании.