Мадрид предъявил обвинение Пучдемону

14:18, 30 октября 2017
Мир
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Экс-главу каталонской администрации и его соратников обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон / REUTERS

Генпрокуратура Испании выдвинула обвинение в отношении бывшего главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов распущенных Мадридом региональных администрации и парламента Каталонии, как пишет DW.

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Лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. Об этом сообщил генеральный прокурор Хосе Мануэль Маса в понедельник, 30 октября, в Мадриде. Он призвал суд вызвать обвиняемых для дачи показаний.

За подготовку мятежа испанское законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.

Как сообщал УНИАН, Каталонский парламент в пятницу, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За такое решение проголосовали 72 депутата, против - 10, двое воздержались.

Сенат Испании одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией сразу же после того, как парламент этого региона проголосовал за независимость от Испании.

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Теги: #независимость Каталонии#Каталония и Испания#обвинение Пучдемону