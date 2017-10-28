Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис предупредил Северную Корею, что любая ее атака на США или союзников получит эффективный военный ответ.

Об этом он заявил после ежегодных консультаций по вопросам безопасности с правительством Южной Кореи во время визита в Сеул в субботу, 28 октября, сообщает Deutsche Welle.

"Не делайте ошибку - любое нападение на США или на наших союзников будет отражено. И любое применение ядерного оружия будет связано с массированным и эффективным военным ответом", - сказал министр обороны США.

Он также добавил, что не представляет условий, при которых Соединенные Штаты могут признать "ядерную Северную Корею".

Министр обороны Южной Кореи Сонг Янг Му сказал, что стороны согласовали меры по усилению защиты своих стран, но не предоставил подробностей.

В сентябре отношения Северной Кореи и США значительно обострились после испытания КНДР водородной бомбы.

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Лидеры США и Северной Кореи обменялись угрозами и оскорблениями. Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" и выразил уверенность, что ее лидер "долго не протянет". Ким Чен Ын пообещал "обуздать огнем помешанного старика", имея в виду президента США.

Недавно Совет безопасности ООН и Европейский Союз ужесточили санкции против Пхеньяна. Речь идет, в частности, об ограничении экспорта нефти и газа, а также инвестиций и денежных переводов в эту страну. Однако Северная Корея продолжает производить испытания баллистических ракет.