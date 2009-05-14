США потребовали от Израиля не бомбить Иран до встречи с Обамой

Президент США Барак Обама потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "избавить его от сюрпризов" в виде израильской бомбардировки ядерных объектов Ирана, пишет в четверг местная газета "Гаарец".

Послание, отражающее обеспокоенность Вашингтона возможностью самостоятельных и не согласованных с ним действий израильтян на иранском направлении, было, по сведениям издания, передано через "высокопоставленного американского чиновника, который встречался в Израиле с Нетаньяху, министрами и другими официальными лицами".

Газета обращает внимание на то, что Обама не стал дожидаться назначенной на 18 мая встречи с израильским премьером, чтобы довести до него свое мнение, и предполагает, что тревогу Вашингтона могли усилить неоднократные заявления Нетаньяху о решимости не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

В Израиле не возражают против планов американской администрации вступить в диалог с Тегераном, но призывают ограничить такие переговоры жесткими временными рамками и в случае их неудачи быть готовыми задействовать санкции и иные меры для прекращения атомного проекта.

РИА “Новости”